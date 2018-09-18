От нашествия медуз в Одессе пострадали не менее полутысячи человек (видео)

Моряки считают такое нашествие медуз привычным делом для осенней Одессы. Относятся спокойно к этому и ученые.

От нашествия медуз в Одессе пострадали по меньшей мере полтысячи человек.

Побережье Одессы усеяно медузами-корнеротами. После того, как начались осенние штормы, мертвых медуз начало тысячами выбрасывать из моря, говорится в сюжете ТСН.

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На глубине они выжили - и сейчас жалят отдыхающих. Медики насчитали не менее полутысячи пострадавших только на пляже в Лозановке. Однако, есть и такие, кто ожогам медуз рад, считая эти "укусы" лечебными.

Моряки называют такое нашествие медуз привычным делом для осенней Одессы. Относятся спокойно к нашествию медуз и ученые. По их словам, когда вода становится холоднее, медузы подплывают ближе к берегу. Со временем они вообще исчезнут из Одесского залива до следующего сезона. Но отдыхающим советуют держаться от медуз подальше, чтобы не пострадать от ожогов.

Ранее УНИАН сообщал, что на одесском пляже бархатный сезон начался с нашествия огромных медуз-корнеротів.