В английском сафари-парке родился детеныш редкого жирафа Ротшильда (видео)

Подвид жираф Ротшильда считается самым редким, ведь в дикой природе их осталось меньше 1700 особей.

В английском сафари-парке родился детеныш чрезвычайно редкого жирафа Ротшильда. Малыш смог самостоятельно пойти уже через час после рождения.

Читайте такжеВ Сингапуре выдры показали крокодилу, кто в водоеме хозяин (видео)

Как говорится в сюжете ТСН, пополнение произошло неделю назад в семье 20-летней мамы-жирафа по имени Саванна и 15-летнего папы Каспера.

Пока жирафчик имеет всего 180 см роста, но во взрослом возрасте дорастет до 5,5 метров.

Имя для самой младшей красавицы в стае еще не придумали.

Отметим, подвид жираф Ротшильда считается наиболее редким. По состоянию на 2016 год их численность в дикой природе оценивается примерно в 1670 особей. Все представители подвида живут в дикой природе в заповедниках Кении и Уганды. Кроме особого окраса, жирафы Ротшильда также отличаются от других подвидов тем, что у них на голове целых пять, а не двое рожек, как обычно.

Как сообщал УНИАН, также летом 2018 года в Великобритании появился на свет редкий черный носорог.