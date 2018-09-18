Одесские пляжи атаковали ядовитые медузы (видео)

Тысячи мертвых и живых медуз заполонили прибрежную часть моря. Волны выкидывают медуз на берег, где они умирают.

На одесском пляже бархатный сезон начался с нашествия огромных медуз-корнеротов. Тысячи мертвых и живых медуз заполонили прибрежную часть моря.

Волны выкидывают медуз на берег, где они умирают. Из-за нашествия морских существ отдыхающие не могут искупаться в море.

Известно, что прикосновение с щупальцами медуз вызывает зуд, раздражение, а иногда и ожоги. данный вид медуз -корнероты - является самым крупным видом медуз в Черном и Средиземном море.

Некоторые особи достигают полуметрового диаметра и весят до 10 килограммов.