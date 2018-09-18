Одесские пляжи атаковали ядовитые медузы (видео)
11:29, 18 сентября 2018Спасение видов
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Тысячи мертвых и живых медуз заполонили прибрежную часть моря. Волны выкидывают медуз на берег, где они умирают.
На одесском пляже бархатный сезон начался с нашествия огромных медуз-корнеротов. Тысячи мертвых и живых медуз заполонили прибрежную часть моря.
Волны выкидывают медуз на берег, где они умирают. Из-за нашествия морских существ отдыхающие не могут искупаться в море.
Известно, что прикосновение с щупальцами медуз вызывает зуд, раздражение, а иногда и ожоги. данный вид медуз -корнероты - является самым крупным видом медуз в Черном и Средиземном море.
Некоторые особи достигают полуметрового диаметра и весят до 10 килограммов.
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