В Чернигове двух медведей из передвижного цирка перевезли в центр реабилитации (видео)
11:25, 18 сентября 2018Спасение видов
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Некоторое время животные выступали на арене.
Из передвижного цирка Чернигова в центр реабилитации перевезли двух медведей.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
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8-ми летнюю Любочку и 2-летнего Сыночка рано отлучили от матери, продали в цирк. Некоторое время животные выступали на арене. А когда работу передвижных цирков с дикими животными все чаще стали блокировать защитники животных, владельцы от медведей решили избавиться.
Волонтеры упросили их отдать животных в приют для медведей.
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