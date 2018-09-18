В Чернигове двух медведей из передвижного цирка перевезли в центр реабилитации (видео)

Некоторое время животные выступали на арене.

Из передвижного цирка Чернигова в центр реабилитации перевезли двух медведей.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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8-ми летнюю Любочку и 2-летнего Сыночка рано отлучили от матери, продали в цирк. Некоторое время животные выступали на арене. А когда работу передвижных цирков с дикими животными все чаще стали блокировать защитники животных, владельцы от медведей решили избавиться.

Волонтеры упросили их отдать животных в приют для медведей.