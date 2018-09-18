В маленьком селе на Прикарпатье пытаются спасти страусов, на которых не удалось построить бизнес (видео)

Экзотические птицы живут в одном из дворов, хозяин которого когда-то решил начать бизнес по продаже страусиного мяса, однако дело не пошло.

В маленьком селе на Прикарпатье решают судьбу экзотических птиц - семерых страусов.

Как говорится в сюжете ТСН, они живут на одном из дворов, хозяин которого семь лет назад решил начать бизнес по продаже страусиного мяса. Но дело не пошло, ведь мясо страуса довольно дорогое, к тому же рестораны не готовы покупать его так много. Страусиные яйца магазины тоже не хотят брать, ведь одно такое стоит около 200 грн и продать его трудно. Поэтому сейчас хозяева разве что угощают гостей блюдами из экзотических яиц.

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Теперь своих семерых страусов мужчина хочет распродать, ведь содержать их недешево. Однако сам признает, что привык к ним и не очень хочет с ними прощаться.

Соседи, которые полюбили гигантских пернатых, также уговаривают хозяина их оставить. Ведь местная детвора уже привыкла ходить в гости к огромным птицам. Как вариант, соседи предлагают хозяину обустроить минизоопарк и брать деньги с туристов за общение со страусами.

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