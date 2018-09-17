В США пятеро бельчат запутались хвостами и едва не погибли (фото)

Чтобы распутать их, потребовалась 20-минутная операция, ее проводили под общим наркозом.

В американском штате Висконсин сотрудники Реабилитационного центра дикой природы спасли пятерых бельчат - они запутались хвостами в гнезде, которое устроила для них мать.

Об этом говорится на странице центра в Facebook. Хвосты переплелись с длинными стеблями, а также с полосками пластика, из которых белка вила гнездо. Чтобы распутать их, потребовалась 20-минутная операция, ее проводили под общим наркозом.

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«Было невозможно понять, где чей хвост, и мы все больше беспокоились, поскольку у всех бельчат были повреждения ткани в разной степени, вызванные нарушением циркуляции крови», — отметили зоозащитники.

За бельчатами будут наблюдать еще несколько дней, чтобы убедиться, что в хвостах нормальная циркуляция крови. Эта часть тела необходима белке для сохранения равновесия и поддержания тепла.

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