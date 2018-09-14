В Сингапуре выдры показали крокодилу, кто в водоеме хозяин (видео)

Биологи отметили, что в дикой природе такие стычки это не редкость, ведь оба вида питаются рыбой, а потому иногда им приходится бороться за территорию.

В заповеднике Сингапура шесть выдр прогнали со своей территории крокодила, показав, кто в водоеме хозяин.

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Как описывается в сюжете ТСН, выдры плескались в воде, когда к ним подплыл крокодил. Пресмыкающееся, известное местным по прозвищу Бесхвостый (из-за того, что в него обрублен хвост - ред.), попытался атаковать выдр.

Однако животные не растерялись и дали достойный отпор хищнику. Стая выдр окружила крокодила, и в конце концов ему пришлось убраться восвояси униженным.

Биологи отметили, что в дикой природе такие стычки это не редкость, ведь оба вида питаются рыбой, а потому иногда им приходится бороться за территорию.

Как сообщал УНИАН, ранее ученые выяснили, как можно спасти выдр от вымирания.