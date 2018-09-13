Работники пражского зоопарка на время прогулок заменили родителей брошенным маленьким фламинго (видео)

Зоологи рассказывают, что малышам очень полезно ходить, ведь во время этого они тренируют мышцы ног.

Работники пражского зоопарка устраивают променад для маленьких фламинго, которых бросили родители.

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Зоологи рассказывают: детям полезно ходить, ведь во время этого они тренируют мышцы ног. Поэтому смотрители с птенцами, которым не исполнилось еще и месяца, ежедневно прогуливаются по дорожкам зверинца, говорится в сюжете ТСН.

Почему птенцов покинули родители - ветеринары не знают. Однако, по их словам, гуляя, малыши учатся еще и социализации, чтобы впоследствии хорошо уживаться в одном вольере с взрослыми птицами-фламинго.

Как ранее сообщал УНИАН, летом 2018 года на юге Испании родилось рекордное количество розовых фламинго.