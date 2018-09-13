Работники пражского зоопарка на время прогулок заменили родителей брошенным маленьким фламинго (видео)
11:08, 13 сентября 2018Спасение видов
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Зоологи рассказывают, что малышам очень полезно ходить, ведь во время этого они тренируют мышцы ног.
Работники пражского зоопарка гуляют с маленькими фламинго, которых бросили родители
Работники пражского зоопарка устраивают променад для маленьких фламинго, которых бросили родители.
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Зоологи рассказывают: детям полезно ходить, ведь во время этого они тренируют мышцы ног. Поэтому смотрители с птенцами, которым не исполнилось еще и месяца, ежедневно прогуливаются по дорожкам зверинца, говорится в сюжете ТСН.
Почему птенцов покинули родители - ветеринары не знают. Однако, по их словам, гуляя, малыши учатся еще и социализации, чтобы впоследствии хорошо уживаться в одном вольере с взрослыми птицами-фламинго.
Как ранее сообщал УНИАН, летом 2018 года на юге Испании родилось рекордное количество розовых фламинго.
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