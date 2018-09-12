В Африке впервые с помощью искусственного оплодотворения родились львята (видео)

Ученые утверждают, что рождение первых в мире львят "из пробирки" может ознаменовать невероятный прорыв в спасении больших кошек, находящихся под угрозой исчезновения, таких, как тигры и барсы.

Эксперты из Университета Претории впервые провели исследования в области ЭКО для больших кошек.

И вот два здоровых детеныша родились в Центре сохранения Укутулу в Южной Африке.

Ученые утверждают, что рождение первых в мире львят "из пробирки" может ознаменовать невероятный прорыв в спасении больших кошек, находящихся под угрозой исчезновения, таких, как тигры и барсы.

Зверьки появились на свет меньше месяца назад. Ветеринары радуются - малыши родились здоровыми и хорошо растут. В мире осталось только 20 тысяч львов - в 26 африканских странах эти животные просто вымерли. И теперь ученые надеются - с помощью искусственного оплодотворения помочь восстановить эту популяцию.