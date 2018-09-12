В Африке впервые с помощью искусственного оплодотворения родились львята (видео)
20:20, 12 сентября 2018Спасение видов
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Ученые утверждают, что рождение первых в мире львят "из пробирки" может ознаменовать невероятный прорыв в спасении больших кошек, находящихся под угрозой исчезновения, таких, как тигры и барсы.
В Южной Африке показали львят, родившихся с помощью процедуры искусственного оплодотворения
Эксперты из Университета Претории впервые провели исследования в области ЭКО для больших кошек.
И вот два здоровых детеныша родились в Центре сохранения Укутулу в Южной Африке.
Ученые утверждают, что рождение первых в мире львят "из пробирки" может ознаменовать невероятный прорыв в спасении больших кошек, находящихся под угрозой исчезновения, таких, как тигры и барсы.
Зверьки появились на свет меньше месяца назад. Ветеринары радуются - малыши родились здоровыми и хорошо растут. В мире осталось только 20 тысяч львов - в 26 африканских странах эти животные просто вымерли. И теперь ученые надеются - с помощью искусственного оплодотворения помочь восстановить эту популяцию.
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