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В Африке впервые с помощью искусственного оплодотворения родились львята (видео)

20:20, 12 сентября 2018
Спасение видов
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И вот два здоровых детеныша родились в Центре сохранения Укутулу в Южной Африке.

Ученые утверждают, что рождение первых в мире львят "из пробирки" может ознаменовать невероятный прорыв в спасении больших кошек, находящихся под угрозой исчезновения, таких, как тигры и барсы. 

Зверьки появились на свет меньше месяца назад. Ветеринары радуются - малыши родились здоровыми и хорошо растут. В мире осталось только 20 тысяч львов - в 26 африканских странах эти животные просто вымерли. И теперь ученые надеются - с помощью искусственного оплодотворения помочь восстановить эту популяцию.

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Теги: #львята