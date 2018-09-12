Украину атакуют полчища рыжих улиток: как бороться с вредителями

Больше всего испанских слизняков перед дождем и в сумеречную пору. Собираются целыми колониями – десятками-сотнями.

В Украине нашествия рыжих улиток. Они уничтожают овощи, цветы, декоративные растения. И все это с невероятной скоростью.

Больше всего испанских слизняков перед дождем и в сумеречную пору. Собираются целыми колониями – десятками-сотнями, сообщает ICTV.

Как говорят ученые, этот паразит попал в Украину из юго-восточной Польши, на Львовщине его зафиксировали 10 лет назад.

Сейчас рыжий вредитель колонизирует едва ли не все европейские страны.

Довольно эффективным медот борьбы с улитками является ручной сбор, пишет "Гринмаркет". Собирать улиток вручную лучше всего после дождя, когда они проявляют наибольшую активность и выползают из укрытий. Многие дачники, встретив улиток, просто перебрасывают их через забор, но вряд ли это поможет сократить численность. Улиток лучше уничтожить, присыпав их поваренной солью. Небольшой щепотки соли, попавшей на подошву моллюска, достаточно для гибели.

Для уменьшения количества моллюсков на участке следует выкашивать траву, не забывать просматривать укромные местечки, где они могут прятаться в засушливую погоду. Например, если в миксбордере имеются крупные растения, такие как казацкий можжевельник, шаровидная туя и др., под кроной ветвей которых образуется особый влажный микроклимат, то улитки охотно используют их для укрытия. Под крупными листьями кабачков на огороде они также найдут неплохое убежище. Поэтому нужно периодически заглядывать в такие укромные места и собирать скопившихся вредителей.

Для предотвращения нашествия улиток на цветники и огородные культуры можно создавать искусственные преграды. Так, известно, что улитки не любят переползать через мелкий гравий, измельченный ракушечник и другие пористые материалы. Еще один неплохой способ – это применять различные приманки, такие как, например, емкости с пивом или сладким соком. Емкости с приманкой прикапывают на уровне земли.

В качестве приманки ещё хорошо использовать специально сложенную кучкой свежую траву. Главное вовремя просматривать приманки и собирать скопившихся там моллюсков.