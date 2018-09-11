На Прикарпатье построили вольер для семьи медведей размером с 3 футбольных поля (видео)
21:19, 11 сентября 2018Спасение видов
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В прошлом году за судьбой медведицы Дины и трех ее детей следила чуть ли не вся Украина.
Апартаменты для семьи медведей. На Прикарпатье построили вольер размером с 3 футбольных поля
Апартаменты для косолапых. Вольер размером с 3 футбольных поля построили для семьи бурых медведей на Прикарпатье.
В прошлом году за судьбой медведицы Дины и трех ее детей следила чуть ли не вся Украина: зоозащитникам едва удалось забрать их из херсонского зоопарка, где животные жили в клетках с бетонным полом.
Сейчас у них новые королевские покои прямо посреди леса.
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