В Киеве в озере на Теремках массово погибла рыба (фото, видео)
15:58, 10 сентября 2018Спасение видов
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В озере погибли тысячи рыб.
Сегодня появилась информация о массовой гибели рыбы в прудах на Теремках-II.
Об этом написал журналист Михаил Погребиский на своей странице в Facebook.
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Он напомнил, что именно на этих ставках совсем недавно произошло массовое отравление уток - в результате которого сотни птиц погибли.
"Сейчас же наблюдаем тысячи мертвых рыб. Фактически имеем настоящую экологическую катастрофу местного масштаба", - написал он.
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