В Киеве в озере на Теремках массово погибла рыба (фото, видео)

В озере погибли тысячи рыб.

Сегодня появилась информация о массовой гибели рыбы в прудах на Теремках-II.

Об этом написал журналист Михаил Погребиский на своей странице в Facebook.

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Он напомнил, что именно на этих ставках совсем недавно произошло массовое отравление уток - в результате которого сотни птиц погибли.

"Сейчас же наблюдаем тысячи мертвых рыб. Фактически имеем настоящую экологическую катастрофу местного масштаба", - написал он.