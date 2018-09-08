В Ивано-Франковской области будут разбрасывать с самолетов вакцину от бешенства для диких животных

Через несколько дней в области начнется кампания по вакцинации диких животных против бешенства. В течение недели будут сбрасывать приманки над лесами и полями с самолетов.

С 10 сентября на территории Ивано-Франковской области будут проводить пероральную вакцинацию диких животных от бешенства. Вакцину будут разбрасывать из самолета, местных жителей настоятельно просят не двигать прелести с биологическими препаратами и не трогать их руками.

Как информирует «Курс» со ссылкой на пресс-службу управления Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области, приманки разбрасывают над лесными и полевыми угодьями края, вне территорий населенных пунктов.

Приманка безопасна для людей и животных. Это небольшие брикеты размером со спичечную коробку с запахом мясо-костной муки. Внутри – желеобразная капсула с вакциной против бешенства.

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Отмечается, что такие меры обеспечат создание благополучной среды относительно заболевания бешенством среди диких животных, которые являются основными распространителями возбудителя.

«Просьба к жителям области: при обнаружении приманок не брать их руками и не переносить с мест разложения», – подчеркнули в Госпродпотребслужбе.

К слову, в течение недели бешенство у животных было зафиксировано в Стрыйском районе Львовщины и в одном из домохозяйств на Ривненщине.