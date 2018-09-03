В США выпустили в дикую природу редких алмазных черепашек (фоторепортаж)

Маленьких черепашек выпустили на свободу в Каменной гавани в США.

Редких бриллиантовых черепах, которых еще называют террапинами, выпустили в дикую природу в Институте водно-болотных угодий в Каменной гавани в США.

Также их называют бугорчатыми черепахами.

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В отличие от всех своих родственников бугристая черепаха любит соленую воду. Ее излюбленный биотоп — болота и мелководные заливы вдоль побережья. В глубь материка, в пресные воды эта черепаха не проникает. Ее питания составляют ракообразные, моллюски, насекомые, изредка зеленая растительность.

Панцирь имеет коричневый или серый цвет. Окраска тела серого, коричневого, желтого или белого цвета.

Продолжительность жизни 150-200 лет.