Дома украинцев все чаще атакуют летучие мыши (видео)
12:31, 31 августа 2018Спасение видов
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Специалисты дали советы, как вести себя в случае появления мышей в доме.
Жилье украинцев все чаще атакуют летучие мыши
Летучие мыши атакуют. В службах спасения животных увеличивается количество заявок на спасение летучих мышей, которые залетают в квартиры.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Как вести себя в таких ситуациях люди не знают, боятся и вредят самим краснокнижным животным.
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"Сейчас у летучих мышей идет процесс миграции. Они мигрируют к потенциальным местам зимних хранилищ", - объясняют в центре реабилитации рукокрылых.
Там рекомендуют в случае появления летучей мыши в квартире, одеть какие-то перчатки и поймать животное так, чтобы не повредить ей крылья.
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