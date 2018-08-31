Дома украинцев все чаще атакуют летучие мыши (видео)

Специалисты дали советы, как вести себя в случае появления мышей в доме.

Летучие мыши атакуют. В службах спасения животных увеличивается количество заявок на спасение летучих мышей, которые залетают в квартиры.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как вести себя в таких ситуациях люди не знают, боятся и вредят самим краснокнижным животным.

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"Сейчас у летучих мышей идет процесс миграции. Они мигрируют к потенциальным местам зимних хранилищ", - объясняют в центре реабилитации рукокрылых.

Там рекомендуют в случае появления летучей мыши в квартире, одеть какие-то перчатки и поймать животное так, чтобы не повредить ей крылья.