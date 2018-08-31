В США для раненого аллигатора напечатали хвост на 3D принтере (видео)

Для аллигатора хвост крайне важен – без него он не может маневрировать и в дикой природе и обречен на голодную смерть.

Хвост для аллигатора напечатали на 3D принтере ученые из университета Аризоны.

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Как говорится в сюжете ТСН, ученые из аризонского университета напечатали на 3D принтере протез для искалеченного аллигатора. Животное несколько лет назад спасли от контрабандистов. Хищник был в тяжелом состоянии и уже не имел хвоста, который вероятно потерял в бою с другим самцом.

Для аллигатора хвост крайне важен – без него он не может маневрировать и в дикой природе обречен на голодную смерть. Но теперь благодаря силиконовому хвосту аллигатор сможет нормально ходить и плавать.