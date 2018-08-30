В Кременчуге жестоко убили лиса в коммунальном парке (видео)

Утром окровавленное тело животного обнаружил директор парка Виталий Дедюрин.

В Кременчуге (Полтавская обл.) в коммунальном парке «Городской сад» сегодня утром был обнаружен убитым лис по кличке Лисман, который содержался в вольере парка и являлся местной достопримечательностью.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на своей странице в «Фейсбук» написал директор коммунального предприятия «Городской сад» Виталий Дедюрин, который утром обнаружил тело животного.

«Утром придя на работу, работники Горсада обнаружили лежащее бездыханно-окровавленное тело Лисмана, который прожил в ласке и заботе более пяти месяцев на территории Городского сада. За этот короткий период к лису привыкли и успели подружиться не только работники Горсада, но и огромное количество детишек, которых родители приводили на прогулку в Городской сад. Посещение лиса стало у многих родителей с детьми неотъемлемой частью прогулок по Городскому саду. У всех посетителей он вызывал море позитивных эмоций и не забываемый восторг. Люди со всех районов города специально приезжали со своими детьми пообщаться и покормить лиса», - написал Дедюрин.

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Он отметил, что, по заключению врача, животное умерло насильственной смертью от полученных травм и потери крови. На грудной клетке и в области брюшной полости было обнаружено множество гематом, точечные и полосчатые кровоизлияния, ушибы, открытый перелом задней лапы.

«Так чем так не угодил Лисман? Что преследовал преступник - Зависть? Месть? Или просто был садистом? Таких случаев издевательства над животными, увы, история знает много», - написал Дедюрин.

Он также сообщил, что при детальном изучении записи камеры видеонаблюдения установлено, что предположительный преступник проник на территорию рядом с вольером ночью. Он дождался, пока работник охраны пойдет на очередной обход, жестоко убил лиса и покинул место преступления тем же путем.

В полиции Кременчуга сообщили, что по факту жестокого обращения с животными открыто уголовное производство.