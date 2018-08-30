В Хорватии женщина взяла с приюта щенков, но немного ошиблась (фото)

Женщина настолько упорно отстаивала свою позицию, что выиграла битву с бюрократией и стала первым человеком в Хорватии, кому официально разрешено держать шакалов в качестве питомцев.

Жительница Хорватии взяла к себе из питомника троих щенков шакала, думая, что это бельгийские овчарки. Только несколько месяцев спустя ей рассказали об этой ошибке, когда видео с собаками появилось в сети.

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Однако женщина успела настолько полюбить своих питомцев, что не хотела расставаться с ними просто так. Она продолжает воспитывать их и считает, что шакалы уже окончательно приспособились к жизни среди людей.

Женщина по имени Марина, живущая в Хорватии, решила взять из питомника троих щенков, не зная, что это совсем не собаки. Сотрудники питомника «Фаун Кутина» нашли маленьких шакалов весной, сообщает medialeaks со ссылкой на пишет Metro. Они сидели в ящике, который кто-то бросил в поле. Кто посадил их в этот ящик и откуда они вообще взялись в этой местности, до сих пор неизвестно. Тогда щенков было пятеро, но двое умерли, а трех других удалось выходить. Марина назвала их Альфа, Реа и Киа.

В питомнике считали, что это щенки бельгийской овчарки. Сотрудники заботились о них так же, как о других собаках, и периодически постили в соцсетях новости о них - и до, и после того, как их взяла к себе домой Марина. Но в какой-то момент подписчики заметили, что щенки ведут себя не по-собачьи: они больше напоминали диких животных. Марина показала их местной организации зоозащитников, и там подтвердили: это не бельгийские овчарки, а шакалы. Но отпускать их назад, в дикую природу, было нельзя.

Дело в том, что щенки провели уже слишком много времени среди людей. У них не было многих навыков, без которых шакал не выживет в своей естественной среде обитания. Поэтому самым правильным решением многие сочли идею отдать их в зоопарк. Но Марина тоже успела привязаться к своим питомцам и отказалась с ними расставаться, хотя того требовал закон. Женщина настолько упорно отстаивала свою позицию, что выиграла битву с бюрократией и стала первым человеком в Хорватии, кому официально разрешено держать шакалов в качестве питомцев.

По словам Марины, у каждого из шакалов (все трое женского пола) свой уникальный характер. Альфа - главная среди остальных. Когда она ест, Реа и Киа к ней не приближаются. Реа любит изучать все новое и воровать вещи. Она часто залезает в кухонные ящики и утаскивает у хозяйки шлепанцы, туалетную бумагу и почему-то мобильный телефон. А Киа больше всего обожает забираться куда-нибудь повыше и в любые узкие щели.

Марина утверждает, что, хотя щенкам всего несколько месяцев, они уже отзываются на свои клички. Женщину часто предупреждают, что ей вряд ли удастся окончательно одомашнить этих зверей. Конечно, есть милая история об американке, которая купила мини-пига, а тот внезапно вырос и стал огромной свиньей, но остался ее хорошим другом. Но шакалы - дикие хищники, и приручить их куда сложнее. Марина, впрочем, убеждена, что ей это уже удалось. По ее словам, Альфа, Реа и Киа очень ласковые, любят играть с людьми и обожают, когда их гладят.