Редкие птицы впервые за 400 лет возвращаются в Европу, следуя за человеком (видео)

Достаточно лишь раз провести ибисов к месту зимовки, чтобы они выучили весь маршрут.

Команда ученых летит с северными лысыми ибисами более тысячи километров между двумя горными хребтами, чтобы привести стаю к местам зимовки.

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Руководитель проекта Йоханес Фриц делится секретом такого доверия птиц к человеку: "Это работает, потому что мы нянчили этих птиц с их появления на свет. Они летят не за самолетом, они летят за своей приемной мамой, которая сидит на заднем сидении", передает Би-би-си.

Достаточно лишь раз провести ибисов к месту зимовки, чтобы они выучили весь маршрут.

Сейчас в дикую природу вернули около 100 северных лысых ибисов. Но чтобы говорить об устойчивости популяции, их число должно достичь 350-400 особей.