В немецком озере выловили 2-метровую анаконду (видео)

Змею поймали в озере Латумер Зе под Дюссельдорфом.

Гигантскую змею впервые заметили на озере Латумер Зе под Дюссельдорфом несколько дней назад.

Как сообщил представитель города Мербуш, в эту среду, 29 августа, анаконду снова увидел один из местных рыбаков и сразу же известил пожарных, пишет DW.

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Они оперативно прибыли на место и смогли, наконец, поймать эту 2,4-метровую змею.

Немецкие СМИ уже переименовали Латумер Зе под Дюссельдорфом в "Озеро Анаконды". Теперь остается выяснить, как и откуда она сюда попала.