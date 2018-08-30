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В немецком озере выловили 2-метровую анаконду (видео)

03:34, 30 августа 2018
Спасение видов
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Пожарные поймать 2,4-метровую змею / фото twitter.com/FWMeerbusch

Как сообщил представитель города Мербуш, в эту среду, 29 августа, анаконду снова увидел один из местных рыбаков и сразу же известил пожарных, пишет DW.

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Они оперативно прибыли на место и смогли, наконец, поймать эту 2,4-метровую змею.

Немецкие СМИ уже переименовали Латумер Зе под Дюссельдорфом в "Озеро Анаконды". Теперь остается выяснить, как и откуда она сюда попала.

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Теги: #Германия#озеро#огромная змея