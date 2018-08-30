В немецком озере выловили 2-метровую анаконду (видео)
03:34, 30 августа 2018Спасение видов
2038 0
Змею поймали в озере Латумер Зе под Дюссельдорфом.
Пожарные поймать 2,4-метровую змею / фото twitter.com/FWMeerbusch
Гигантскую змею впервые заметили на озере Латумер Зе под Дюссельдорфом несколько дней назад.
Как сообщил представитель города Мербуш, в эту среду, 29 августа, анаконду снова увидел один из местных рыбаков и сразу же известил пожарных, пишет DW.
Читайте такжеСвисала с фонаря: в Киеве поймали огромную змею (фото, видео)
Они оперативно прибыли на место и смогли, наконец, поймать эту 2,4-метровую змею.
Немецкие СМИ уже переименовали Латумер Зе под Дюссельдорфом в "Озеро Анаконды". Теперь остается выяснить, как и откуда она сюда попала.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter