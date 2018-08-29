В Мексике в рыбацких сетках нашли около 300 мертвых черепах

Их нашли в штате Оахака через несколько дней после того, как в соседнем штате Чьяпас нашли мертвыми еще 102 оливковых морских черепахи.

В южном мексиканском штате Оахака рыбаки нашли мертвыми около 300 черепах, которые запутались в сетках.

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Их нашли через несколько дней после того, как в соседнем штате Чьяпас нашли мертвыми еще 102 оливковых морских черепахи, передает Громадське со ссылкой на ВВС. Исследователи считают, что эти черепахи - под угрозой вымирания, поскольку их особи медленно вырастают, а люди собирают отложенные на берегу черепашьи яйца и разрушают места, пригодные для их откладывания.

Причина гибели черепах до сих пор неизвестна. Также специалисты не исследовали, погибли ли черепахи до того, как попали в рыбачьи сети, или это произошло уже в неволе.

Ученые считают, что в массовой гибели черепах могли привести вредные водоросли, или же они могли задохнуться, попав в сетку.

Мексика запретила вылов черепах в 1990 году. Ко всем, кто незаконно их вылавливает, применяют жесткие санкции.