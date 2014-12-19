В Европе растет популяция крупных хищников

Популяции бурых медведей и других крупных хищников Европы удерживаются на стабильном уровне или даже растут, причем по всему континенту. Таким образом, за последние десятилетия хищники научились сосуществовать с людьми на достаточно плотно заселенных территориях. Исследование на данную тему опубликовано в журнале Science, передает Lenta.ru.

Гийом Шапрон (Guillaume Chapron) и его коллеги выяснили, что на трети территории Европы обитают крупные хищники — бурые медведи, рыси, волки и росомахи. В целом в Европе нашли несколько крупных (и стабильных) популяций (тысячи особей), множество средних и растущих популяций (сотни особей) и всего несколько сокращающихся популяций хищников (несколько десятков особей). Ученые отмечают, что все крупные и средние популяции за последние годы показали устойчивый рост. Одних волков в Европе в два раза больше, чем на территории США (без учета Аляски): 12 тысяч и 5,5 тысячи особей соответственно. Хотя Соединенные Штаты ощутимо больше по территории и менее плотно заселены.

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Оказалось, что крупные хищники способны возвращаться на территории, где живут люди, и выживают даже в густонаселенных районах, вблизи больших городов. Звери научились выживать среди ферм и дорог.

Причинами такого возрождения хищников авторы называют: смену отношения человека к волкам и медведям (их больше не считают врагами, подлежащими отстрелу), политическую стабильность на континенте и единую законодательную базу в области охраны окружающей среды. Последний фактор помог ученым и представителям власти работать над защитой животных, не обращая внимание на государственные границы.

«Мы — не первые, кто продемонстрировал способность крупных хищников сосуществовать с людьми. Но наши результаты показали, что принцип разделения территории между человеком и хищниками стал действовать в масштабах континента», — подчеркнул Шапрон.