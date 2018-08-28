В харьковском экопарке родились амурские тигрята (фото)

Амурский тигр - самый крупный по размерам и самый редкий подвид тигров

В харьковском экопарке родились амурские тигрята.

О это Depo.Харьков сообщили в пресс-службе экопарка.

По данным учреждения, у старожилов социально-гуманитарного мультикомплекса Далилы и Банзая родились двое мальчиков и двое девочек. Малыши вместе с мамой находятся в своем домике, из которого время от времени выходят в вольер на прогулку.

"Далила рожала уже четыре раза. Она настоящая мать-героиня и принесла в общей сложности более десятка тигрят. Ее потомки живут в различных зоопарках по всей стране. Новое пополнение также будет принимать участие в программах по сохранению краснокнижных видов животных по линии Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕAZA), а также в программах Всемирного открытого фонда реабилитации и реинтродукции животных. Уже ведутся переговоры, в какие зооколлекции отправятся наши тигрята, когда подрастут", - рассказали в экопарке.

Амурский тигр - самый крупный по размерам и самый редкий подвид тигров. Он под угрозой исчезновения и занесен в Международную Красную книгу. В дикой природе сохранились меньше тысячи особей.

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