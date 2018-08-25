Милые детеныши ягуара впервые вышли на публику в парижском зоопарке (фотогалерея)

Малышей назвали Лэнса и Алоха, они родились еще 7 июля.

В Венсенском зоопарке на востоке Парижа родилось двое детенышей ягуара.

Как передает Le Figaro, малышей назвали Лэнса и Алоха, они родились еще 7 июля, а 24 августа впервые вышли из своего укрытия в сопровождении мамы.

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Это первые детеныши у 5-летнего ягуара по имени Симара и у вететринаров были опасения, проявится ли ее материнский инстинкт. Однако, они были напрасны - Симара ухаживает за своими малышами и защищает их от посторонних.

Это достаточно редкое событие ввиду жестких норм по разведению ягуаров, которые действуют в Европе. Так, в этом году такое разрешение имеют лишь 8 зоопарков.

Ранее УНИАН сообщал, что в Пражском зоопарке недавно родился детеныш находящегося под угрозой исчезновения серебристого гиббона.

Справка. Ягуар - вид хищных млекопитающих семейства кошачьих, один из четырёх представителей рода пантера, который относится к подсемейству больших кошек. Единственный представитель рода на территории Северной и Южной Америки. Третий по размеру в мире, и самый крупный в Новом свете представитель семейства кошачьих.

Внешне ягуар очень похож на леопарда, но значительно превосходит его по размерам. Ягуар внесён в международную Красную книгу и во многих странах охраняется.