Во Флориде спасли голодного енота, который сунул голову в железную банку (видео)

13:51, 23 августа 2018
Спасение видов
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Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Зверек в поисках пищи попал впросак. Копаясь в свалке, енот сунул голову в железную жестянку и вытащить ее уже не мог.

Случайно животное в беде заметили прохожие и вызвали спасателей.

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Теги: #США#спасение#енот