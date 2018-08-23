Во Флориде спасли голодного енота, который сунул голову в железную банку (видео)

Зверек в поисках пищи попал впросак.

Во Флориде спасатели помогли єноту, который сунул голову в железную банку.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Зверек в поисках пищи попал впросак. Копаясь в свалке, енот сунул голову в железную жестянку и вытащить ее уже не мог.

Случайно животное в беде заметили прохожие и вызвали спасателей.