Во Флориде спасли голодного енота, который сунул голову в железную банку (видео)
13:51, 23 августа 2018Спасение видов
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Зверек в поисках пищи попал впросак.
Во Флориде спасатели помогли єноту, который сунул голову в железную банку.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
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Зверек в поисках пищи попал впросак. Копаясь в свалке, енот сунул голову в железную жестянку и вытащить ее уже не мог.
Случайно животное в беде заметили прохожие и вызвали спасателей.
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