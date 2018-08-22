В Британии запретили продавать котят и щенков моложе восьми недель

Новые правила обязывают заводчиков демонстрировать покупателям, что до момента продажи щенок или котенок находился вместе с матерью.

Правительство Британии намерено ввести полный запрет на продажу котят и щенков моложе шести месяцев в зоомагазинах, а также частным образом. С 1 октября вступает в силу запрет на продажу в магазинах котят и щенят в возрасте до восьми недель.

Как передает Би-би-си, законопроект, по поводу которого сейчас проводятся консультации, предполагает, что желающие купить щенка или котенка младше шести месяцев должны будут обращаться не в магазин, а непосредственно к заводчику или в приют для животных.

Читайте такжеЧудеса природы: на Одесщине дворняга выкормила двух котят-сирот

Защитники прав животных приветствовали эту законодательную инициативу. Так называемый "закон Люси", который предполагает введение запрета на продажу домашних животных в зоомагазинах, нацелен на то, чтобы снизить количество случаев, когда приобретенный в магазине щенок или котенок оказывался больным из-за того, что содержался в неподходящих для его возраста условиях. Кампания в поддержку этого закона была названа так в честь кавалер-кинг-чарлз-спаниеля Люси, с которой дурно обращались во время содержания в зоомагазине.

Запрет на продажу в магазинах котят и щенят в возрасте до восьми недель был принят ранее и вступает в силу с 1 октября.

Согласно вступающим в силу с октября правилам, зоомагазины, продающие домашних питомцев, также должны указывать в рекламе и объявлениях номер лицензии на продажу животных и названиие органа, выдавшего это разрешение.

Также новые правила обязывают заводчиков демонстрировать покупателям, что до момента продажи щенок или котенок находился вместе с матерью.

Между тем, в британской ассоциации Pet Industry Federation, объединяющей заводчиков домашних питомцев, опасаются, что запрет может привести к росту нелегальной продажи животных.

Как сообщал УНИАН, ранее парижский океанариум начал спасать ненужных хозяевам золотых рыбок.