Парижский океанариум начал спасать ненужных хозяевам золотых рыбок (видео)

Уже приютили шесть сотен рыбок, которых французы хотели спустить в канализационную систему.

Парижский океанариум начал спасать ненужных хозяевам золотых рыбок.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Уже приютили шесть сотен рыбок, которых французы хотели спустить в канализационную систему, потому что те вроде бы за несколько лет им надоели.

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Работники океанариума говорят, что золотые рыбки при должном уходе в аквариумах объемом не менее ста литров могут вырасти до 30 сантиметров и жить около 20 лет. Тогда как в домашних условиях они выдерживают всего два года.