Розовый бэби-бум: на юге Испании родилось рекордное количество фламинго (видео)

13:07, 21 августа 2018
Спасение видов
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Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Пока фламинго все еще в коричневом пушку, чем мало напоминают розовых взрослых-красавцев. Впрочем, уже манят сотни туристов.

Орнитологи говорят, такого количества фламинго здесь еще не видели. Беби-бум ученые объясняют благоприятной погодой.

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