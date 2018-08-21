Розовый бэби-бум: на юге Испании родилось рекордное количество фламинго (видео)
13:07, 21 августа 2018Спасение видов
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Этот факт ученые объясняют благоприятной погодой.
На юге Испании родилось рекордное количество фламинго.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
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Пока фламинго все еще в коричневом пушку, чем мало напоминают розовых взрослых-красавцев. Впрочем, уже манят сотни туристов.
Орнитологи говорят, такого количества фламинго здесь еще не видели. Беби-бум ученые объясняют благоприятной погодой.
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