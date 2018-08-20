Собачий забег: в Берлине выбрали самого быстрого мопса (видео)

13:34, 20 августа 2018
Спасение видов
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Об этом говорится в сюжете ТСН.

Четвероногие участники должны были преодолеть небольшое расстояние – полсотни метров.

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Первой к финишу прибежала собака по кличке Эмма – победу она получает уже третий год подряд. Расстояние преодолела менее чем за 6 секунд и оставила конкурентов далеко позади.

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