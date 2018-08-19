В Мексике расследуют причину гибели более сотни редких морских черепах

Большая часть погибших животных – так называемые оливковые черепахи.

Мексиканские власти расследуют гибель более 100 находящихся под угрозой вымирания морских черепах, останки которых были найдены на тихоокеанском побережье штата Чиапас на юге страны.

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Как сообщает AP, агентство по защите окружающей среды в субботу сообщило об обнаружении останков 102 оливковых черепах, шести черепах бисса, и пяти галапагосских зеленых черепах в период с 24 июля по 13 августа.

Власти взяли пробы воды и проводят вскрытие животных, чтобы установить причины их гибели. Подозревается, что к смерти черепах могло привести удушье, рыболовные крючки или ядовитые для животных водоросли.

Ранее сообщалось, что во Флориде, США, объявили режим чрезвычайного положения из-за токсичных красных водорослей, размножившихся в воде.