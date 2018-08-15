На побережье Камчатки нашли "волосатого монстра" (фото, видео)

17:05, 15 августа 2018
Спасение видов
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Опубликованы фото "чудовища" / фото facebook.com/Sv.Dyadenko

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Информацией о находке на своей странице в Facebook поделилась Светлана Клементьева. "Делюсь с вами этой невероятной находкой. Что самое интересное — оно покрыто шерстью трубчатого вида. Может, это какое-либо древнее существо. Вот если бы отправить ученых в это место", - говорится в ее сообщении.

Фото в соцсетях прокомментировал заведующий лабораторией морских млекопитающих Сергей Корнев, объяснивший, что это – часть останков разлагающегося кита, передает "Камчатка-информ".  "Под воздействием моря, времени и различных животных от самых мелких до крупных- кит часто приобретает причудливые формы", - написал ученый. 

Ранее таинственное морское существо с острыми большим цилиндрическим корпусом, зубами-резцами, хвостом и отсутствием глаз выбросило на один из техасских пляжей после урагана "Харви".

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Теги: #Камчатка