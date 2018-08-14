В Пражском зоопарке показали очаровательного детеныша серебристого гиббона (фото)
17:23, 14 августа 2018Спасение видов
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Похожий на пришельца примат пока не отходит от своей матери.
В Зоопарке Праги родилась забавная обезьянка / REUTERS
В Пражском зоопарке недавно родился детеныш находящегося под угрозой исчезновения серебристого гиббона.
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Новые фотографии новорожденного примата с его матерью представило агентство Reuters.
Как сообщается на сайте Вышеградской группы со ссылкой на CTK, детеныш родился в прошлый понедельник у пары гиббонов - самки по кличке Алангалнга и самца по кличке Флип. Это уже второй детеныш пары, их первому ребенку исполнилось три года.
Ранее в зоопарке Гамбурга показали полуторамесячного детеныша моржа.
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