В центре Одессы отравили голубей (фото)

В полиции данное происшествие пока не комментируют.

В центре Одессы массово отравили голубей.

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Об этом УНИАН сообщила одесситка Татьяна Матвеева, которая стала свидетелем случившегося. По ее словам, сегодня, 11 августа, в Старобазарном сквере массово погибают голуби.

«Сегодня днем - просто падают замертво… Здесь гуляют дети и очень много собачников по вечерам. Похоже, отравили корм или воду в поилках. Пена из клюва и судороги, это отравление, вечером тут выгуливают собак... Нашла 50 трупов, одного отнесу орнитологам в зоопарк, позвонила в полицию, пусть зафиксируют этот факт», - подчеркнула Матвеева.

Она отметила, что в настоящее время на месте происшествия ожидает прибытия правоохранителей. В полиции данное происшествие пока не комментируют.