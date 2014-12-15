В России проведут перепись амурских тигров

Егеря и экологи пройдут примерно 1,5 тыс. маршрутов протяженностью более 20 тыс. км, сообщил журналистам научный координатор учета амурского тигра Владимир Арамилев, передает ТАСС.

"Площадь ареала обитания тигра по данным учета 2005 года составляла 15 млн гектар или 156 тыс. 571 кв километр. Сейчас есть основания полагать, что ареал расширился", - сказал он.

Перепись амурского тигра проводится раз в 10 лет. Животных посчитают в Приморье, на юге Хабаровского края, Еврейской автономной области и юго-востоке Амурской области. Экологам предстоит определить их пол, возраст, проанализировать кормовую базу и уровень смертности.

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По маршрутам пройдут около 1,5 тыс. человек, еще примерно 500 человек нужно, чтобы обеспечивать работу учетчиков, в том числе связь и работу техники, отметил Арамилев. В переписи будут участвовать сотрудники федеральных особо охраняемых природных территорий (ООПТ), охотнадзора, региональных ООПТ и, возможно, опытные охотники.

Планируется, что сбор информации удастся завершить в течение двух недель, а первый отчет подготовить уже к концу мая 2015 года. Однако переписи может помешать снег в Хабаровском и Приморском краях, сообщил журналистам координатор программы Амурского филиала WWF России Павел Фоменко.

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"Трехмесячные осадки в Хабаровском крае, достаточно необычный снег на севере и в центральных районах Приморья, конечно же, усложнят прохождение маршрутов", - сказал он и добавил, что на рыхлом снегу сложнее найти следы тигров.

Численность амурских тигров в дикой природе - около 450-500 особей, 90% популяции обитает в Приморском и Хабаровском краях.