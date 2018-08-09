В Азовском море массово гибнут бычки (видео)

Пользователи соцсетей предупреждают, что несвежая рыба уже появилась на местных рынках.

В Государственную азовскую морскую экологическую инспекцию поступила информация о мертвой рыбе на побережье Азовского моря, в районе Мариуполя.

Как сообщается на сайте инспекции, причиной гибели рыбы стала нехватка в воде кислорода.

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«Специалистами Государственной Азовской морской экологической инспекции были отобраны пробы воды в районе Центрального пляжа (о-р отель Турист). По результатам лабораторных анализов выявлено критически низкое содержание растворенного кислорода в воде - 1,7 - 1,8 мг / дм3 , при норме содержания кислорода в воде менее 4 мг / дм3 , ставшее причиной гибели рыбы», – указано в сообщении.

Отдел государственного экологического надзора природно-заповедного фонда, лесов, растительного и животного мира и биоресурсов провел обследование прибрежной территории, зафиксировав погибшие особи бычка в количестве 24-26 единиц на 1 кв метр, размером от 1-17см.

Специалисты также взяли пробы на предмет загрязнения морской воды. При визуальном осмотре загрязнения не выявлено.

Тем временем, в соцсетях публикуют видео с побережья Азовского моря, усеянного мертвым бычком.

На одной из записей можно видеть, как люди голыми руками собирают в воде полумертвую рыбу. В соцсетях, при этом, жалуются, что «свежие» бычки уже появились на рынках.

В июле сообщалось о море рыбы на Рогозянском водохранилище под Харьковом.