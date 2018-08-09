В Австралии из-за крупнейшей за полвека засухи разрешили убивать кенгуру (видео)

03:51, 09 августа 2018
Спасение видов
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Иллюстрация / REUTERS

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Как говорится в сюжете ТСН, причиной стала крупнейшая за последние полвека засуха. Чтобы дикие животные не лишали воды скота, власти Нового Южного Уэльса пошли на такой шаг.

Фермеры сравнивают нынешнюю засуху с раковой опухолью, которая разрастается, превращает их угодья на пустошь и морит скот. Федеральная и местная власть выделяет на помощь сотни миллионов долларов, но без дождя ситуация не улучшается. На ближайшие три месяца метеорологи облегчения не прогнозируют.

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Теги: #Австралия#кенгуру