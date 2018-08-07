В Гамбурге из-за адской жары знаменитых лебедей с озера Альстер пришлось переселить в зимний вольер (фоторепортаж)

7 августа столбики термометров в Гамбурге поднялись до 36 градусов по Цельсию.

В немецком Гамбурге 7 августа 2018 года из-за сильной жары легендарных лебедей с озера Альстер переселяли в закрытые вольеры, где они обычно проводят зиму. Судя по всему, птицы от процесса не в восторге, но это на их благо.

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Альстерские лебеди считаются одной из изюминок если не всего Гамбурга, то роскошного района Альстер уж точно. Каждый год с приходом холодов птиц забирают на зимовку в специальные помещения, а весной выпускают обратно на радость местным жителям и многочисленным туристам.

Отметим, еще с конца июля в Европе, в том числе и в Германии, держится чрезвычайно жаркая погода. Так, днем 7 августа столбики термометров в Гамбурге поднялись до 36 градусов.

В некоторых странах Европы уже есть погибшие в результате чрезвычайной жары.