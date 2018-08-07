День "ми-ми-ми" в австрийском зоопарке: популярные панды-близняшки отпраздновали свой день рождения (фото)

Работники зоопарка подготовили для пушистых коробки с подарками (морковь и сладкий картофель).

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