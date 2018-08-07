День "ми-ми-ми" в австрийском зоопарке: популярные панды-близняшки отпраздновали свой день рождения (фото)
15:16, 07 августа 2018Спасение видов
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Работники зоопарка подготовили для пушистых коробки с подарками (морковь и сладкий картофель).
В Австрии популярные панды-близнецы из местного зоопарка отметили свое второе день рождение.
Работники зоопарка подготовили для пушистых коробки с подарками.
Панды-близнецы стали настолько популярными, что зоопарк выпустил календарь на 2018 год с изображением пары.
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