День "ми-ми-ми" в австрийском зоопарке: популярные панды-близняшки отпраздновали свой день рождения (фото)

15:16, 07 августа 2018
Спасение видов
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В Австрии популярные панды-близнецы из местного зоопарка отметили свое второе день рождение. 

Работники зоопарка подготовили для пушистых коробки с подарками.

Панды-близнецы стали настолько популярными, что зоопарк выпустил календарь на 2018 год с изображением пары. 

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Теги: #зоопарк#панды