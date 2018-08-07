Ежегодный запрет на вылов раков продлится с 10 августа до 30 сентября

За нарушение правил вылова раков браконьерам грозит административная ответственность в виде штрафа от 340 до 680 гривень.

Ежегодный летне-осенний запрет на вылов раков, который вводится на период второй линьки раков и в этом году вступит в силу с 10 августа, продлится до 30 сентября, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

«С целью сохранения и охраны популяции раков в Украине действует летне-осенний запрет на вылов этих речных жителей», - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что даты начала и окончания запрета в некоторых областях могут отличаться в зависимости от погодных условий.

Читайте такжеУлов на миллион: на Херсонщине задержали группу браконьеров с краснокнижной рыбой (видео)

Согласно сообщению, после окончания срока запрета на лов раков одному рыбаку в сутки разрешается выловить не более 30 шт. Запрещается ловить раков в темное время суток с использованием подсветки.

За нарушение правил вылова раков браконьерам грозит административная ответственность в виде штрафа от 340 до 680 грн. Кроме того, за каждого незаконно выловленного рака придется заплатить по 25,50 грн компенсации.

Как сообщал УНИАН, ежегодный запрет на промышленный вылов рыбы в Украине длился с 1 апреля до 9 июня.