Известного киевского енота Боба Марли избили: владелец говорит о повреждениях головы и зубов животного
Киевский музыкант Дмитрий Решетник, известный тем, что постоянно появляется в людных местах столицы вместе со своим єнотом Бобом Марли, заявил что на него и его животное напали неизвестные.
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Как отмечается в Instagram владельца животного, около двух недель назад они стали жертвами нападения грабителей. Ему нанесли ранение в лицо канцелярским ножом, а енота ударили, повредив зубы и голову.
Уважаемые подписчики прошу помочь хоть рэпостом🙏🙏🙏 нужно СРОЧНО СПАСАТЬ Друга !!!Мой Енот Боб Марлы нуждается в помощи🙏на данный момент у него сильное черепно-мозговое давление,около 2х недель назад недалеко от моего дома НА НАС НАПАЛИ С ПОПЫТКОЙ ОТОБРАТЬ ИМУЩЕСТВО(Полиция бездействовала)!! МНЕ ,нанесли ножевое ранение в лицо канцелярским ножом!!!, а енота ударили ногой в лицо повредив ,зубы и голову моего ребенка которого я люблю❤️ больше всего🤥... Енот на данный момент из-за травмы не видит на глаза, и от сильного черепного давления глазки у него когбутто вылазят эму нужно срочно делать МРТ оно проводится в человеческой больнице под местным наркозом, стоимость только одного МРТ 3200 (грн)не говоря о лечении😒👳.Нет время ждать!((Действовать нужно прямо сейчас...!Спустя если у вас есть возможность каждая гривна может помочь сберечь Марлы жизнь и здоровье!!!Номер карты приват банка: Арутюнян Марианна 4149 4391 0763 3806 ( есть еще киви😑 .Помощь в России Карта Сбербанка 4276 3000 2398 7848, Вадим Игоревич
"Енот на данный момент из-за травмы не видит на глаза, и от сильного черепного давления глазки у него как-будто вылазят", - написал он в соцсети.
Как сообщает ТСН, врач, который осматривал животное, предполагает, что у енота может быть сильная гематома. Со слов Дмитрия, животное сейчас ест, что является хорошим знаком для выздоровления.
Напомним, в марте в многоэтажном жилом доме на Печерске из вентиляции вытащили перепуганного енота.