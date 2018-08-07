Известного киевского енота Боба Марли избили: владелец говорит о повреждениях головы и зубов животного

По словам владельца енота, около двух недель назад они стали жертвами нападения грабителей.

Киевский музыкант Дмитрий Решетник, известный тем, что постоянно появляется в людных местах столицы вместе со своим єнотом Бобом Марли, заявил что на него и его животное напали неизвестные.

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Как отмечается в Instagram владельца животного, около двух недель назад они стали жертвами нападения грабителей. Ему нанесли ранение в лицо канцелярским ножом, а енота ударили, повредив зубы и голову.

"Енот на данный момент из-за травмы не видит на глаза, и от сильного черепного давления глазки у него как-будто вылазят", - написал он в соцсети.

Как сообщает ТСН, врач, который осматривал животное, предполагает, что у енота может быть сильная гематома. Со слов Дмитрия, животное сейчас ест, что является хорошим знаком для выздоровления.

Напомним, в марте в многоэтажном жилом доме на Печерске из вентиляции вытащили перепуганного енота.