Уникальный проект: на Ивано-Франковщине выпустили в дикую природу черных аистов, рожденных в киевском зоопарке (видео)

Экологи завершили эксперимент по адаптации к жизни на свободе черных аистов, выращенных в зоопарке.

В Ивано-Франковской области выпустили в дикую природу трех молодых черных аистов, рожденных и вырощенных в киевском зоопарке.

Об этом сообщается на Facebook-странице Центра реабилитации диких животных Галицкого НПП, который занимался адаптацией птиц к природной среде обитания.

"Подошел к своему успешному завершению уникальный проект по реинтродукции черных аистов, выращенных из яиц в Киевском зоологическом парке общегосударственного значения, и подготовке к самостоятельной свободной жизни в дикой природе на территории Центра реабилитации диких животных Галицкого НПП (руководители проекта - Александр Панчук и Владимир Бучко), где, благодаря существующему уникальном розлетному вольеру, птицы имели возможность научиться самостоятельно ловить рыбу и летать", - говорится в сообщении.

Сообщается, что птиц выпустили на волю еще 3 августа в районе реки Лимница возле Галича (Ивано-Франковская область).

Экологи надеются, что вскоре птицы найдут себе компанию для дальнего путешествия в Африку на зимовку, а местные жители отнесутся с пониманием к этому событию и не будут беспокоить птиц во время адаптации.

Отметим, в Галицкий центр реабилитации диких животных черные аисты прибыли из Киева в начале лета, и сразу же их взпринялись учить ловить рыбу в приближенных к природным условиях.