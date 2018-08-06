Любит сладости и дружит с собаками: в Виннице супруги поселили в квартире лису (видео)

Лису Андрей с Наташей приобрели несколько месяцев назад, по объявлению в Интернете. Жила она на ферме, где лис, песцов и норок выращивают исключительно для меха.

В Виннице супруги выкупили с фермы им поселили в квартире лису.

Об этом говорится в сюжете ТСН. Лису Андрей с Наташей приобрели несколько месяцев назад, по объявлению в Интернете. Жила она на ферме, где лис, песцов и норок выращивают исключительно для меха.

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Теперь она живет в обычной квартире, гуляет на улице с другими домашними любимцами и приспосабливается к городской жизни. Между тем в Сети развернулась большая дискуссия: место ли хищнику в обычной квартире.

Ранее в зоопарке Харькова родились редкие лисята.