Любит сладости и дружит с собаками: в Виннице супруги поселили в квартире лису (видео)

11:32, 06 августа 2018
Спасение видов
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Об этом говорится в сюжете ТСН. Лису Андрей с Наташей приобрели несколько месяцев назад, по объявлению в Интернете. Жила она на ферме, где лис, песцов и норок выращивают исключительно для меха.

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Теперь она живет в обычной квартире, гуляет на улице с другими домашними любимцами и приспосабливается к городской жизни. Между тем в Сети развернулась большая дискуссия: место ли хищнику в обычной квартире. 

Ранее в зоопарке Харькова родились редкие лисята.

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Теги: #животные#ферма