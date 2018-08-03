В зоопарке Гамбурга показали полуторамесячного детеныша моржа (фоторепортаж)
В зоопарке Hagenbeck Zoo в немецком городе Гамбург публике представили детеныша моржа, который появился на свет 17 июня этого года.
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Сейчас малыш уже хорошо плавает, но постоянно держится рядом со своей мамой Диной.
Следует отметить, у одной самки моржата рождаются по одному раз в три-четыре года. Мать кормит их молоком до года, другую пищу молодые моржи начинают есть только с 6 месяцев. В природе с матерью они остаются до двух-трех лет. Поэтому гамбуржский маленький моржик еще долго будет радовать публику рядом с мамой.
Популяция моржей на свободе резко сократилась в XVIII-XIX веках после того, как на них начали активно охотиться в промышленных масштабах. Позже на их численность также повлияло глобальное потепление.
Как сообщал УНИАН, ранее в Честерском зоопарке в Великобритании показали детеныша редкого черного носорога.