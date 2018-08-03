В Великобритании появился на свет редчайший черный носорог (видео)

12:43, 03 августа 2018
Спасение видов
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Первые шаги носорога смогли увидеть посетители зоопарка / скриншот

Посетители зоопарка получили возможность понаблюдать за первыми шагами носорога редкого вида, как сообщает SkyNews.

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По словам сотрудников зверинца, малыш и его мама 12-летняя Малинди чувствуют себя хорошо.

Всего в мире осталось 650 представителей восточного черного носорога.

Напомним, в марте текущего года в Кении умер последний самец белого носорога. Биологи смогли создать гибрид эмбриона северного белого носорога. Данный вид животных находится на грани полного исчезновения.

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Теги: #зоопарк#рождение#черный носорог