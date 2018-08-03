В Великобритании появился на свет редчайший черный носорог (видео)
Детеныш редкого восточного черного носорога родился в Честерском зоопарке в Великобритании.
Посетители зоопарка получили возможность понаблюдать за первыми шагами носорога редкого вида, как сообщает SkyNews.
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По словам сотрудников зверинца, малыш и его мама 12-летняя Малинди чувствуют себя хорошо.
Всего в мире осталось 650 представителей восточного черного носорога.
Напомним, в марте текущего года в Кении умер последний самец белого носорога. Биологи смогли создать гибрид эмбриона северного белого носорога. Данный вид животных находится на грани полного исчезновения.
Visitors at @chesterzoo had a surprise when a baby black rhino was born in front of them. There are only 650 of these endangered animals left in the world.— Sky News (@SkyNews) August 2, 2018
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