В Фельдман Экопарк построили самый большой в Украине летний вольер для обезьян

Теперь в теплое время года шесть шимпанзе и четыре орангутана будут резвиться на просторной зеленой площадке под открытым небом, а посетители смогут наблюдать за ними сквозь прозрачные стены-окна.

Самый большой в Украине открытый вольер для человекообразных обезьян (площадью более 2 га) открыли в Фельдман Экопарк. Теперь в теплое время года шесть шимпанзе и четыре орангутана будут резвиться на просторной зеленой площадке под открытым небом, а посетители смогут наблюдать за ними сквозь прозрачные стены-окна. Строительство вольеров проводится в рамках деятельности Всемирного открытого фонда реабилитации и реинтродукции животных (WOFARR). Одно из важнейших направлений деятельности этого фонда, интегрированного с Фельдман Экопарк, - сохранение и восстановление популяций редких видов.

«Работа WOFARR по спасению редких видов животных – это возможность для Украины занять достойное место в мировом зоозащитном движении. В частности, речь идет сохранении редких видов приматов, в первую очередь - человекообразных обезьян. В Украине до того, как к решению этой проблемы подключились WOFARR и Фельдман Экопарк, этим мало кто занимался, - отметил президент Всемирного открытого фонда реабилитации и реинтродукции животных, народный депутат Украины Александр Фельдман.- Поэтому мы ставим перед собой глобальные цели: создать условия для размножения и возможной реинтродукции животных редких и исчезающих видов. И одно из направлений этой работы - создания резервных искусственных популяций для сохранения биоразнообразия в разных уголках нашей планеты».

Отметим, что в Фельдман Экопарк регулярно размножаются такие редкие виды приматов, как лемуры вари, макаки-маготы, мандрилы. Год назад здесь впервые родился малыш шимпанзе.

«Спасение человекообразных приматов от истребления - это серьезная проблема всемирного масштаба, но ей занимается лишь несколько специализированных центров, к примеру, голландский зоопарк Апенхель (г.Апелдорн). Приятно отметить, что коллекция приматов Фельдман Экопарк, по крайней мере, по числу видов сопоставима с нидерландской. Мы придерживаемся того же принципа, что и наши голландские коллеги – содержим не единичные особи и даже не пары, а небольшие искусственные популяции – стаи приматов. Это очень важно для комфорта таких высокоорганизованных социальных животных, как шимпанзе, павианы, макаки, лемуры и другие», - отметил заведующий отделом науки и мониторинга Фельдман Экопарк Андрей Гапченко.

Он подчеркнул, что открытый в Фельдман Экопарк вольер для человекообразных обезьян на сегодня самый большой в Украине.

«Новое летнее жилище приматов построено с учетом рекомендаций Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАZA), кандидатом в члены которой Фельдман Экопарк является уже два года. В соответствии с современной концепцией благополучия животных в вольере созданы условия, приближенные к естественным, добавлены элементы обогащения среды обитания», - рассказал Андрей Гапченко.

В новом вольере есть как природные элементы – деревья, травяной газон, камни-валуны, песочница, так и атлетические тренажеры для приматов - трапеции, мостики, гамаки. В будущем здесь появится бассейн, искусственные термитники. От непогоды обезьяны могут укрыться в специальных домиках, ну а с наступлением холодов они вернутся в свою зимнюю резиденцию, находящуюся рядом. Отметим, что строительство вольеров стало возможным благодаря благотворительной акции «Искусство милосердия».

Напомним, что зимой этого года в Фельдман Экопарк был построен большой комфортабельный зимний вольер для шимпанзе и орангутанов. Он оборудован отопительной и вентиляционной системой, полом с подогревом и канализацией.

Также напомним, что коллекция приматов Фельдман Экопарк - одна из самых больших в Восточной Европе. В ней около 250 особей более 30 видов, многие из которых занесены в Международную Красную книгу, и она регулярно пополняется новорожденными малышами благодаря правильным условиям содержания и надлежащему уходу.