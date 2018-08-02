На Львовщине спасли раненого аиста, застрявшего на крыше дома (видео)

Птица зацепилась ногой за снегоудерживатели на крыше, но выбраться самостоятельно уже не смогла.

Во Львовской области спасатели сняли с крыши раненого аиста, который зацепился за снегоудерживатели.

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Как говорится в сюжете ТСН, пожарных вызвали жители села Старый Яр Яворивского района, которые сообщили, что птица зацепилась ногой за снегоудерживатели на крыше и выбраться сама не может.

Спасатели с помощью выдвижной лестницы добрались до аиста, высвободили его из ловушки и передали неравнодушным людям, чтобы те подлечили птицу, у которой были повреждены крыло и нога.

Как сообщал УНИАН, ранее на Винничине селяне спасли маленьких аистов, которые из-за непогоды потеряли дом.