В Майами спасли котенка, который застрял в машине (видео)

12:33, 02 августа 2018
Спасение видов
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Трое копов заметили, что их авто начало "мурлыкать", говорится в сюжете ТСН. Оказалось, что под машину залез котенок и застрял рядом с двигателем. Животное чудом удалось достать, оказалось, что ему всего несколько недель.

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Назвать котенка решили Счастливчиком - спасенному коту повезло быстро найти новую семью. 

Ранее в Днепре спасатели провели необычную операцию, чтобы снять с крыши котенка.

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Теги: #котенок#спасение кота