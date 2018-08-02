В Майами спасли котенка, который застрял в машине (видео)
12:33, 02 августа 2018Спасение видов
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Спасенному коту повезло быстро найти новую семью.
Поліція Маямі опублікувала відео порятунку кошеня, яке застряло під автівкою
В Майами прошла спецоперация по спасению котенка.
Трое копов заметили, что их авто начало "мурлыкать", говорится в сюжете ТСН. Оказалось, что под машину залез котенок и застрял рядом с двигателем. Животное чудом удалось достать, оказалось, что ему всего несколько недель.
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Назвать котенка решили Счастливчиком - спасенному коту повезло быстро найти новую семью.
Ранее в Днепре спасатели провели необычную операцию, чтобы снять с крыши котенка.
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