Пушистое пополнение: в зоопарке Нью-Йорка родилось двое малышей редкой красной панды (видео)
11:32, 02 августа 2018Спасение видов
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Малышам уже дали имена в честь персонажей одного из мультфильмов.
Двое малышей красной панды родились в зоопарке Нью-Йорка
Двое малышей красной панды родились в зоопарке Нью-Йорка.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
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Двое мальчиков чувствуют себя хорошо, однако, выкармливают их работники зверинца, потому что мама-панда о малышах позаботиться не в состоянии.
Малышам уже дали имена в честь персонажей одного из мультфильмов. Красные панды находятся под угрозой вымирания, в дикой природе осталось всего около десяти тысяч этих зверей.
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