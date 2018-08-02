Пушистое пополнение: в зоопарке Нью-Йорка родилось двое малышей редкой красной панды (видео)

11:32, 02 августа 2018
Спасение видов
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Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Двое мальчиков чувствуют себя хорошо, однако, выкармливают их работники зверинца, потому что мама-панда о малышах позаботиться не в состоянии.

Малышам уже дали имена в честь персонажей одного из мультфильмов. Красные панды находятся под угрозой вымирания, в дикой природе осталось всего около десяти тысяч этих зверей.

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Теги: #панда#зоопарк#рождение