Лемуры оказались на грани вымирания из-за людей

Из 111 видов лемуров под угрозой исчезновения находятся 105.

Международная группа исследователей из благотворительной организации Primate Specialist Group пересмотрела статус лемуров, ознакомившись с последними данными о численности этих приматов: 95 процентов животных попали в Красную книгу.

По словам специалистов, риск исчезновения лемуров, обитающих на острове Мадагаскар, очень высок, передает Naked Science. Они опасаются не только за вымирание целых видов, но и за то, как оно отразится на экосистеме.

Эти приматы разносят крупные семена растений, благодаря чему лес постоянно возобновляется. Утрата лемуров приведет к эффекту домино, из-за которого могут погибнуть растения и животные, живущие в лесах.

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Ученые назвали основные угрозы, которым подвергаются лемуры - все они исходят от человека. Многие жители острова незаконно вырубают деревья и сжигают их для добычи угля. Нелегальная вырубка уменьшает среду обитания животных. Кроме того, люди охотятся на приматов ради деликатесов или чтобы продать их как домашних животных.

"Все больше и больше мы видим недозволенные случаи браконьерства. Процветает также и коммерческая охота, вероятно, для местных ресторанов. Это новый феномен для Мадагаскара - мы не видели ничего подобного еще 15 лет назад", - отметил профессор Кристоф Швицер, входящий в организацию Primate Specialist Group.

Международный союз охраны природы уже составил план по спасению лемуров. Его участники собираются организовать охрану мест обитаний и учредить в регионе экотуризм, чтобы людям не пришлось охотиться на приматов ради забавы.

Как сообщал УНИАН ранее, новый вид карликовых лемуров открыли на Мадагаскаре американские ученые. Животное получило название Cheirogaleus grovesi - карликовый лемур Гровса - в честь австралийского приматолога Колина Гровса. Длина тела зверька составляет 17 см, длина хвоста - 28 см. Как и у других лемуров, у него большие глаза и сильные цепкие пальцы.