В Одесской области часть сбежавших из зоопарка обезьян остается на воле и терроризирует местных жителей (фото)

Зоозащитники обещали приехать и установить специальные ловушки, чтобы отловить обезьян.

В Овидиопольском районе Одесской области часть обезьян, сбежавших в июле из частного зоопарка, остается на воле и третирует местных жителей.

Как сообщил корреспонденту УНИАН местный житель Максим Слащев, в середине июля из частного зоопарка, расположенного на территории садового общества «Лебедь» Новодолинского сельсовета, сбежали девять обезьян, из которых четверых отловили работники зверинца, а оставшиеся продолжают проживать на территории общества.

Как пояснил Слащев, обезьяны, передвигаясь с участка на участок, питаются персиками, виноградом, грушами, сливами и т. д.

«Бывает, сидят на деревьях и бросают в людей орехами», - рассказал Слащев, отметив, что отношение к такому соседству не у всех однозначно. В частности, недовольство у многих местных жителей вызывает тот факт, что обезьяны слишком близко подбираются к людям. Например, животные были замечены возле коляски с малолетними близнецами, что вызвало у родителей беспокойство.

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«Видите ли, люди все понимают, но некоторые, если будет какая-то угроза, готовы зверей перестрелять. При этом, владелец зоопарка - Алиреза Пахлеванзаде, утверждает, что животные не его... Зоозащитники обещали приехать и установить специальные ловушки, чтобы отловить обезьян», - рассказал Слащев.

По его данным, частное предприятие Пахлеванзаде называется «Амазон», зарегистрировано в Одессе. На территории зоопарка, созданного путем приобретения и объединения пяти земельных участков в обществе «Лебедь», находятся экзотические животные, в том числе, львы. Специализируется предприятие на разведении и торговле животными.

Зоопарк существует порядка 8 лет. Когда-то из него сбежал питон, которого, по словам Слащева, зарубил лопатой один из местных жителей, а в конце 2017 года на свободе оказался олень.

Отмечается, что зоопарк потребляет большое количество электричества, мощности, отпущенные садовому обществу, не выдерживают, и этой зимой сгорел трансформатор, после чего частное предприятие отключили от электроснабжения.

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Местные жители также утверждают, что его владелец угрожает им физической расправой.

«Помимо прочего, там должны проводить санитарную обработку. То, что они моют – все выбрасывают рядом в поле или в контейнеры. Запах ужасный. Зоозащитники утверждают, что животные содержатся неправильно, так как у них должен быть контакт с природой, а они, судя по всему, находятся в закрытых ангарах», - подчеркнул Слащев.

По его словам, в ближайшее время состоится заседание правления садового общества, на котором будут приняты конкретные решения.

Как сообщал УНИАН, в июле в Одесской области из частного зоопарка сбежали 9 обезьян.